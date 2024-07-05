بعد توديع الكوبا.. الاتحاد الإكوادوري يعلن إقالة سانشيز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة الإسباني أليكس سانشيز، المدير الفني للأصفر، من منصبه بعد توديع منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

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ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإكوادوري عبر منصة “إكس” :”يُبلغ الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم أنه تم الاتفاق اليوم على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني فيليكس سانشيز باس”.

وأضاف بيان الاتحاد: “نشكر فيليكس وطاقمه التدريبي على عملهم واحترافيتهم، ونتمنى لهم النجاح في مشاريعهم المستقبلية”.

وودع منتخب الإكوادور منافسات بطولة كوبا أمريكا بعد الهزيمة من الأرجنتين، بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي.