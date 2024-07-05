“جاهز لجعل أمتنا فخورة”.. أول تعليق من زيزو على انضمامه لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – كتب – يوسف محمد:

علق أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، على انضمامه لقائمة منتخب مصر تحت 23 عاماً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له وكتب عليها: “يشرفني ويسعدني أن أكون جزءاً من الرحلة الأولمبية، جاهز للقتال من أجل مصر وجعل أمتنا فخورة”.

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عاماً، أعلن قائمة المنتخب المشاركة في الأولمبياد والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.

وقام البرازيلي روجيرو ميكالي بضم لاعبين فوق السن وهم، “محمد النني لاعب الأرسنال السابق، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك”.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس رفقة كلا من، “إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان”.

أقرأ أيضاً:

“تفوق للديوك”.. تاريخ مواجهات البرتغال أمام فرنسا قبل مباراتهما بأمم أوروبا

“متخطياً أحمد حسن”.. رقم تاريخي لميسي بعد مشاركته أمام الإكوادور في كوبا أمريكا

أحمد سالم: لو طلب المنتخب الأوليمبي فريقنا بأكمله لن نتأخر