نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح لحل امتحان الجغرافيا لطلاب شعبة أدبي بالثانوية العامة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، عدة نصائح هامة لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في امتحان مادة الجغرافيا، القرر ان يؤديها طلاب الثانوية العامة غدا في سابع أيام اختبارات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وقال شوقي، أن مادة الجغرافيا هى أحد المواد المهمة والأساسية لطلاب الشعبة الأدبية والتى تعتمد على مستويات التفكير العليا مثل الفهم والتطبيق والاستنتاج، ولا بد أن يراعي الطالب عند التعامل مع ورقة الامتحان.

وجاءت النصائح لحل امتحان كما يلي:

1- قراءة الاسئلة بشكل جيد قبل الشروع في الإجابة عليها وعدم التسرع في ذلك

2-.اعطاء عناية خاصة بالأسئلة ذات الدرجتين

3-. عدم التوتر عند ملاقاة أى سؤال لا يعرف الطالب إجابته وتأجيله إلى نهاية الامتحان

4-. البدء بالأسئلة السهلة سواء الموضوعية أو المقالية قبل الأسئلة الصعبة

5-.التعامل مع أسئلة الخريطة بشكل متأن والتعرف على مكونات الخريطة وتحديد الدرس المرتبط بها قبل الإجابة على الاسئلة ذات الصلة بها

6-.الوعي بأن الاسئلة لا تقيس الحفظ في الغالب بل تعتمد على الفهم والاستنتاج المبنيان على الحفظ، مثل استنتاج اسم بعض الدول أو بعض المصطلحات الجغرافية، أو تحديد الخصائص المشتركة بين عدد من دول العالم في قارات مختلفة في ضوء بعض المعطيات المتضمنة في السؤال

7-. محاولة الإجابة على كل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد قبل رؤية البدائل

8-.الوعي بأن رأس السؤال يتضمن دائما تعريف المصطلح الجغرافي بينما تتضمن البدائل المصطلحات ذاتها وليس العكس

9-. الاستعانة بكتيب المفاهيم في الجغرافيا عند الحاجة اليه فقط

10-.الإجابة المباشرة على أسئلة المقال دون زيادة أو نقصان

.مراجعة الإجابات قبل تسليمها