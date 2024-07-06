دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المقاولون العرب بياناً رسمياً ينعي خلاله أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، والذي توفي صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

ينعي نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وكل العاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى،أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية اليوم.

داعين المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويقدم نادي المقاولون العرب تعازيه إلى أسرة اللاعب ونادي مودرن سبورت والكرة المصرية في وفاة لاعب المنتخب الوطني.

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت بالجولة 30 من الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم، نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

ونعى الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أزمة صحية مفاجئة.

وكتب حساب الرابطة: رابطة الأندية المصرية المحترفة تنعي أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية