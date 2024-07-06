دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف للأهلي موقفه من ضم بديل علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، بضم ظهير أيسر أجنبي وصاحب قدرات فنية عالية للفريق ليكون بديلاً للنجم التونسي على معلول الذي يُعاني من إصابة قوية تعرض لها في نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي خلال مايو الماضي.

ويرغب كولر فى إبرام صفقة قوية في مركز الظهير الأيسر لأن علي معلول، الذي أجرى جراحة وتر أكيلس، مازال يحتاج عدة أشهر للعودة للمباريات.

ويُعد المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي السابق ونادي سوتشي الروسي الحالي أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي الموسم المقبل.

وتفاوض الأهلي مع عطية الله للحصول على خدماته ومازالت المفاوضات مُستمر، ويُمنّي مسئولو القلعة الحمراء النفس بإتمام الصفقة، لاسيما أن كولر غير مُقتنع بأكثر من بديل محلي تم عرضه عليه من قبل الأهلي

من ناحية أخرى، يستعيد الأهلى جهود نجميه أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب الثنائى عن مباراة الأهلى أمام الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الطلائع بالدور الأول.

وبدأ السويسري مارسيل كولر رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.