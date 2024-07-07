رحيل هنريك رودل مدرب منتخب السلة بعد الفشل في التأهل للأولمبياد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أعلن عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إنهاء تعاقد المدير الفني للمنتخب الأول هنريك رودل، عقب نهاية تصفيات أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت في اليونان.

وكان منتخب مصر لكرة السلة قد خسر مواجهتي تصفيات باريس 2024، أمام كلا من الدومينيكان واليونان، ليفقد بذلك الفراعنة فرصة المشاركة في الأولمبياد رسمياً.

وقال عمرو مصيلحي في تصريحات صحفية، أن عقد المدير الفني هنريك رودل ينتهي عقب تصفيات أولمبياد باريس 2024، ولن يتم تجديد تعاقده لتكون التصفيات هي المحطة الأخيرة له مع منتخب مصر .

ووجه مصيلحي الشكر إلى الألماني هنريك رودل، على الفترة التي قضاها في منصب المدير الفني للفراعنة، برفقة طاقمه الفني الذي يضم وائل بدر ومحمد سليم ورامي جنيدي.

وأكد مصيلحي أن الهدف من التعاقد مع هنريك رودل، كان الحفاظ على المستوى الفني العالي للمنتخب، والحفاظ على المدرسة الأجنبية من أجل قيادة منتخب مصر وتطوير مستوى اللاعبين بالشكل الأمثل بجانب إعطاء الخبرة للمدربين المصريين في الجهاز الفني للفراعنة.

وعن الخروج من تصفيات أولمبياد باريس، أوضح أن هناك فوارق بين مستوى منتخب مصر والمنتخبات التي واجهانها في التصفيات، حيث تمتلك هذه المنتخبات لاعبين في كبرى الدوريات العالمية.

وأتم عمرو مصيلحي تصريحاته أن المنتخب المصري قدم مستوى قوي في التصفيات رغم هذه الفوارق، ورغم الغيابات المؤثرة التي عانى منها المنتخب مثل إيهاب أمين وعاصم مرعي وعبد الرحمن نادر.