محافظ أسيوط يوجه بصرف أدوية لسيدة مسنة.. وكوبونات مواد غذائية للمستحقين

جدة - نرمين السيد - وجه هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بصرف مساعدات إنسانية عاجلة لبعض المواطنين وشراء أدوية لسيدة مسنة، على نفقته الخاصة، كما وجه بنقل بعض المرضى لتلقي العلاج بالمستشفيات الجامعية والصحة.





جاء ذلك خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق أسيوط، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والدكتور أيمن منصور، مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والاحياء وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين ومسؤولى المتابعة والتفتيش. كان المحافظ قد بدأ جولته، اليوم، بمجمع المصالح بحي شرق بلقاء بعض المواطنين والمترددين على عيادة التأمين الصحى بمبنى مجمع المصالح والذين تزاحموا عليه فور دخوله العيادة ولقائه معهم والذى إستمر لعدة ساعات صباح اليوم ،معلناً توفير 4 أماكن تابع لحي شرق أسيوط بنفس المبنى لاستغلالها كـ4 حجرات جديدة تابع لعيادة التأمين الصحي لخدمة المرضى وأمر بشراء أدوية لسيدة مسنة و3 أشخاص أخرين، لارتفاع تكلفتها. كما وجه المحافظ، السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي شرق، بسرعة توفير تلك الحجرات وإخلائها فى أسرع وقت وتشغيلها ضمن العيادة، تسهيلاً على المواطنين، كما وجه المحافظ بنقل بعض الحالات المرضية للعلاج بمستشفى الجامعة ومستشفيات الصحة، وصرف مساعدات "كوبونات مواد غذائية" بصفة عاجلة لبعض الحالات المستحقة.

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