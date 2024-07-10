أحمد بدوي لـ«إكسترا نيوز»: اجتماع اللجنة البرلمانية تحدث عن حلول المشاكل في المرحلة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 مساءً - قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة كان مهما لأنه يضم أعضاء اللجنة الاقتصادية المنوطة بتحقيق التنمية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز": "استمعنا إلى وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والاستثمار.. والحكومة قدمت الحلول من أجل المرحلة المقبلة ومواجهة المشاكل.. وهو ما تحدث عنه وزير المالية خلال اجتماع اليوم حيث تم الحديث عن ملفى الكهرباء وضبط الأسعار".