أحمد بدوي لـ«إكسترا نيوز»: اجتماع اللجنة البرلمانية تحدث عن حلول المشاكل في المرحلة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 مساءً - قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، أن اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة كان مهما لأنه يضم أعضاء اللجنة الاقتصادية المنوطة بتحقيق التنمية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز": "استمعنا إلى وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والاستثمار.. والحكومة قدمت الحلول من أجل المرحلة المقبلة ومواجهة المشاكل.. وهو ما تحدث عنه وزير المالية خلال اجتماع اليوم حيث تم الحديث عن ملفى الكهرباء وضبط الأسعار".
وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين اليوم الأربعاء 10/7/2024 بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى.
وأشار المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة، فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.