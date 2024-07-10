المستشار محمود فوزي لـ«إكسترا نيوز»: تنمية الإنسان المصري هدف أساسي للحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 مساءً - قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي،أن محاور برنامج الحكومة واضحة وأوضحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي أربع محاور، مشددًا على أن محاور الحكومة تتضمن الأمن القومي والسياسة الخارجية ووبناء الإنسان المصري والأداء الاقتصادي التنافس والاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز": "كل محور من المحاور التي تقدمت بها الحكومة في برنامجها أمام مجلس النواب يتضمن العديد من البنود، مشددًا على أن هناك أشارتين مهمتين وهما تشكيل الحكومة وما تحمله من أسماء وأشخاص والتي تعكس قدر كبير من التخصص والخبرة والسمعة الطيبة كل وزير في مجاله".

وأكد أن هناك نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية وهو الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبدالغفار للتنمية البشرية، موضحًا أن تعيين 2 نواب لمجلس الوزراء هو إشارة واضحة من القيادة السياسية التي كلفت الحكومة وهو أي أن الإنسان المصري وتنميته البشرية بجوانبها المتعددة هي هدف أساسي لهذه الحكومة.

ولفت المستشار محمود فوزى، أن تعيين نائب رئيس وزراء للصناعة هو تأكيد أن الصناعة قاطرة الاقتصاد والتي تجعلنا نقلل استنزاف الدولار ويكون لدينا قدرة على خلق فرص والتصدير والتصنيع وهما رسالتين يجيبان عن تشكيل هذه الحكومة.