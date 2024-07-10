النائب أيمن أبو العلا لـ«إكسترا نيوز»: النواب أبدوا رأيهم في بيان الحكومة وقدموا الحلول العاجلة والمستدامة لنمو الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 مساءً - قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن كل وزير في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حصل على وقت ربع ساعة لشرح برنامجه ووجهة نظره والبيان الحكومي، والحلول العاجلة والمستدامة لنمو الاقتصاد.

وأضاف أيمن أبو العلا فى تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز": أن كل النواب سواء رؤساء هيئة برلمانية أو رؤساء لجان أو رؤساء مجموعات ممثلى الهيئات البرلمانية الأعضاء المستقلين والمعارضين أبدوا آرائهم فى البيان والمشاكل وإبداء حلول جديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين اليوم الأربعاء 10/7/2024 بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى.

وأشار المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة، فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.