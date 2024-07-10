خبير إعلامى عن أداء إكسترا نيوز بعد تشكيل الحكومة: القناة بلغت مرحلة المهنية الاحترافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 مساءً - أشاد الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة بأداء قناة إكسترا نيوز بالتغطية الإعلامية التي استكملتها عقب التعديل الحكومي الأخير، ومواصلتها لنقل نبض الشارع ووصول القناة لكل المحافظات والوزارات المختلفة، قائلا: "الحقيقية القناة تؤدى عملها بشكل رائع"، مضيفا: "القناة بلغت مرحلة المهنية الاحترافية ونجحت من خلال تغطية واسعة لكل المحافظات ولكل الوزارات، وتغطية الأنشطة وردود الفعل الشعبية على الحكومة".

وأضاف أبو شامة: "قناة إكسترا نيوز نجحت في نقل إحساس حقيقي وطبيعية الأداء الحكومي ورد الفعل الشعبي على الحكومة، واستيعاب حالة الأداء الراقي وإحساس التغيير الإيجابي للحكومة"، متابعا: "تغطية طول الوقت لكل الهموم والمشاكل بأمانة وصدق واحترافية رفع القناة لمنطقة أعلى لدى الجمهور، لأنها أصبحت تعبر عن صوت الناس بشكل حقيقى".

واستكمل أبو شامة تصريحاته قائلا: "صوت القناة وصل كاملاً داخل جميع المحافظات المصرية بدون استثناء، وتواجدها المستمر بكثافة داخل كل الشوارع المصرية رفع شأنها كثيراً لدى الشارع الذى أصبح يشير بالنضج الكبير للتغطيات المتميزة"، واختتم أبو شامة حديثه موجهاً الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلاً: "وعى الشركة المتحدة وإتاحتها الفرصة لشباب الإعلاميين كان جزءا مهما جدا للنجاح، ولا بد أن نثمن للشركة أنها وفرت منصة تغطية محلية جيدة".