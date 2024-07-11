وصول بعثة المنتخب الأولمبى إلى فرنسا لخوض أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 11:30 مساءً - وصلت بعثة المنتخب الأولمبي منذ قليل إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأتي الوديتين تحضيرا لأول مباراة رسمية فى أولمبياد باريس 2024، مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وكان فى توديع البعثة جمال علام وقام بتحفيز اللاعبين قبل المغادرة من مطار القاهرة، وحرص د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة البعثة حتى موعد الإقلاع.

يرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من : تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم.