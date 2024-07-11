الزمالك يهزم طلائع الجيش 2-1 ويقفز للمركز الخامس بدورى nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 11:30 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس باستاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر لمسابقة دورى nile.

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش

افتتح التسجيل للزمالك يوسف أوباما فى الدقيقة 43 من عمر المباراة من ضربة رأس رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله عبد الله السعيد ناحية اليمين، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وقلص طلائع الجيش الفارق بنيران صديقة عن طريق أحمد مجدى مدافع الأبيض في الدقيقة 69.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش

نشاط هجومى مكثف من الزمالك في بداية اللقاء للسيطرة على منطقة المناورات وانتزاع المبادرة الهجومية فيما اعتمد طلائع الجيش على الهجمة المرتدة لمباغتة دفاع الفريق الأبيض.

وشهدت الدقيقة 7 إهدار طلائع الجيش لفرصة خطيرة عن طريق محمد هاني بعدما سدد كرة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى عارضة محمد صبحى حارس الزمالك بقليل إلى خارج الملعب.

ورد أوباما بتسدية قوية في الدقيقة 19 بدأها محمد عاطف عندما سدد كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع قبل أن يتابعها أوباما بتصويبة قوية مرة أعلى العارضة.

وواصل الزمالك ضغطه على طلائع الجيش فى الشوط الثانى مستغلاً انطلاقات عبد الله السعيد ومصطفى شلبى حتى استطاع السعيد تسجيل الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 قبل أن يقلص طلائع الجيش الفارق بنيران صديقة بأقدام أحمد مجدى مدافع الأبيض.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

تشكيل الطلائع

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، محمد سمير، أحمد زولا.

خط الوسط: محمد هاني، فريد شوقي، محمد دياب، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان وأحمد الشيخ وكريم طارق والسيد أبو أمنه وعمر السعيد ويسري وحيد ومصطفى الخواجة وعلي حمدي وعمرو طارق.