محافظ قنا لـ«دوت الخليج»: هدفي أن تكون للمحافظة تنافسية عالمية ومقصد للاستثمار

جدة - نرمين السيد - خالد عبد الحليم محافظ قنا

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن هدفي وطموحي هو أن تكون محافظة قنا، لها تنافسية عالمية، فنريد أن نظهر على الخريطة الدولية، وليس الاقتصار على الخريطة المحلية والإقليمية، وأن نصبح مقصدًا دوليًا للاستثمار وللسياحة.





وأوضح، محافظ قنا في تصريحات لـ«دوت الخليج»، أن العمل على الفرص الاستثمارية والتنمية الاقتصادية المحلية، في ضوء توجه الدولة واهتمام الرئيس في خلق نهضة اقتصادية على أرض كل محافظة، لتواجه على تجاوز كل أزمة من الأزمات الاقتصادية الدولية. وتابع محافظ قنا أن هناك ميزة تنافسية لمحافظة قنا، وهو مجاورتنا لمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، ولذلك نريد أن نستفيد منها، وتصبح محط أنظار السياح، وليس الاقتصار على سياحة اليوم الواحد. وأشار، محافظ قنا، إلى أن الأولوية رقم 1 هي كل الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وتضامن اجتماعي، والتأكد من جودة الخدمة للمواطنين، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، ولكن هناك محاور كثيرة، من بينها استكمال مشروعات القومية التي تحدث على أرض محافظة قنا، لتعظيم تلك الاستثمارات وضمان وصول الخدمة للمواطنين.

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