محافظ أسيوط يطلق حملة «اتصالح» في مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حملة "اتصالح" لحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين، لتقنين أوضاعهم وتقديم ملف التصالح، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء وداخل وخارج المراكز التكنولوجية، لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمي للمحافظة وكافة وسائل الإعلان الممكنة تسهيلاً على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت إشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين، فضلاً عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقاً للقانون.

وأوضح المحافظ، إنه يجري تلقي طلبات التصالح من المواطنين بعدد 13 مركزًا تكنولوجيًا موزعين على مراكز وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تدريب كافة العاملين ورؤساء المراكز والأحياء للتعامل مع قانون التصالح الجديد وكيفية تطبيقه، بالإضافة إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد المحافظ، حرصه الشديد على تنظيم جولات ميدانية مفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل إجراءات تقديم الملفات وتذليل كافة العقبات مضيفًا انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.