نواب البرلمان: برنامج الحكومة الجديدة جاء مدركا للتحديات وملبيا للتطلعات

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة لديها توجيهات واضحة وصريحة بالانحياز للمواطن المصري.





وأشار القصبي، إلى أن البرنامج يؤكد على التفاعل مع الأزمات التي يواجهها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن، أن برنامج الحكومة جاء مدركا للتحديات وملبيا للتطلعات ويتناول بناء الإنسان والاستقرار السياسي، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأعلن النائب الوقوف خلف الحكومة لتنفيذ كل ما جاء في البرنامج، قائلا: "وفي نفس الوقت المجلس يحتفظ بدوره الرقابي في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة".

وطالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل وفقا لجدول زمني في تنفيذ كل ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة.

وشدد النائب على الحكومة بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، قائلا: "يجب أن تكون على نفس مستوى سرعة إصدار القوانين من مجلس النواب".

وقال النائب محمد خليل العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: "لن يتحقق أي برنامج إلا بالالتزام بالتشريعات المنظمة"، مطالبا بتفعيل أعمال المتابعة والتوجيه والرقابة لتحقيق أهداف الخطة وتطوير الخدمات المقدمة.

وشدد النائب، على ضرورة النهوض بالأبحاث الطبية وإعداد الخطط والبرامج الطبية، مطالبا أيضا باستثمار أموال المشتركين في التأمين الصحي بما يعود بالنفع.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية مد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطية كل محافظات الجمهورية.

وشددت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة التضخم وإحكام الرقابة على الأسواق، مطالبة أيضا بسرعة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأكدت عضو البرلمان، على ضرورة استمرار جهود الدولة المصرية في حل أزمة القضية الفلسطينية.

وأشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة الجديدة تمتلك عناصر شبابية قادرة على تنفيذ ما ورد في البرنامج، مؤكدا أن المناقشات في اللجنة أكدت على المكاشفة والمصارحة.

وطالب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بضرورة العمل على مواجهة التضخم وضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار.

وشدد على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء العلاقات بين مصر وكافة دول العالم.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن برنامج الحكومة جاء ملبياً لطموحات المصريين، في ظل الظروف الاقتصادية، وسيساهم في تحسين أحوال المواطنين، وتحسين الخدمات الصحية وتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة.