الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية «فيديو»

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.





تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسُبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على أهمية تنسيق الجهود والتعاون فى مختلف المجالات بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

وقدم قائد القيادة المركزية الأمريكية التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر، متمنيًا التوفيق فى مهام منصبه الجديد، مشيراً إلى تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى خلال المرحلة القادمة، وأشاد بالدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة.

كما التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والذى قدم التهنئة فى بداية اللقاء على تولى مهام المنصب الجديد، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى المجالات كافة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.