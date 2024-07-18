جدة - نرمين السيد - المستشار أحمد سعد الدين

أشاد المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بالأداء البرلماني الراقي في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة.





جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل مجلس النواب يُشيد بالأداء البرلماني في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.