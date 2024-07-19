وزير العمل: حريصون على حق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية

جدة - نرمين السيد - أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية العمالية، والالتزام بمعايير العمل الدولية، وبحق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية، واختيار ممثليهم بحرية، وديمقراطية، وإشراكهم في صناعة القرار بشأن العملية الإنتاجية داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانه بدور العمال في التنمية، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الوزير إن العمال شركاء في العمل والتنمية، بصفتهم طرف أساسي في "المنظومة الثلاثية" للعمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال".

جاءت تصريحات الوزير جبران، تزامنا مع إعلانه اليوم الجمعة، نتائج انتخابات تكميلية عمالية في 3 شركات عامة، تمهيدا لإيداع أوراقها لدى الجهة إدارية، وذلك يوم غد السبت.

وبحسب بيان صحفي، كان الجدول الزمني لمواعيد الترشح والانتخابات التكميلية هذه لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026، واختيار ممثلي العمال في مجالس إدارات شركات: "القناة لرباط أنوار السفن، والبورسعيدية للأعمال الهندسية والانشاءات البحرية، بمحافظة بورسعيد، وشركة الكراكات المصرية، بمحافظة الجيزة، قد بدأ منذ يوم السبت الماضي، بمجموعة من المراحل، هي: فتح باب الترشح، وإعلان أسماء المرشحين، وتقديم الطعون، والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية، ثم إجراء الانتخابات، ثم إعلان النتائج اليوم الجمعة، وإيداع الأوراق غدا السبت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الانتخابات أجريت في إطار أحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، واللجان النقابية، والقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2024.