الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد: مصر لم تتأثر بالعطل التقنى العالمي

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جدة - نرمين السيد - وزارة الاتصالات
وقال البيان، إنه "بخصوص ما تناولته وسائل الإعلام العالمية عن تعطل بعض المطارات والخدمات الأخرى بأوروبا وشمال أمريكا، تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى".
وشدد البيان على أن جميع المطارات والموانى المصرية، والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات الحكومية، وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية، تعمل بشكل طبيعي.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيانها، أنها قامت بمتابعة الموقف فور حدوثه؛ منوهة بأنها تتابع الأمر من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفريق عمل المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية.
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