الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 12:32 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من السيد "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي، ونائب الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمراراً للتعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وتحقيقاً للاستغلال الأمثل لموارد مصر بقطاع الطاقة.

وأشاد السيد الرئيس خلال اللقاء بما حققته الشركة من نجاحات في مصر على مدار الثلاثة عقود الماضية، مثمناً خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ومؤكداً حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطاً باحتياجات مصر المتزايدة في هذا الصدد.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الشراكة المتميزة مع مصر، مؤكداً تطلع الشركة، بوصفها أحد أكبر مستثمري ومنتجي البترول في مصر، لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة، فضلاً عن حرص الشركة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

كما تناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة السيد "جون كريستمان" لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وحرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات، وتسهيل عمل القطاع الخاص المصري والأجنبي في مختلف المجالات.