إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى والدفع بالعنصر النسائي في مناصب قيادية أبرز ملامح تنقلات ضباط الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 11:26 مساءً -

دفعت وزارة الداخلية بدماء جديدة من القيادات الشابة لتولى مناصب قيادية بحركة تنقلات الشرطة لعام 2024 التي اعتمدها محمود توفيق منذ قليل،



ومن أبرز ملامح حركة تنقلا الشرطة



إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلاً وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية .

تفعيل دور العنصر النسائى بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء فى وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان .

دعم مديريات الأمن بأفضل العناصر من الضباط المؤهلة فى كافة التخصصات للنهوض بالأعباء الأمنية بها والحفاظ على مستوى الآداء وتطويره .

الإرتقاء بمستوى كافة القطاعات والإدارات الخدمية لتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

الإستفادة بالضباط المؤهلين تدريبياً وفنياً فى مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة ،

خاصةً فى مجال إدارة المدن الذكية وغرف العمليات الأمنية ومواكبة التوسع فى منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.

تفعيل منظومة التحول الرقمى فى كافة القطاعات الأمنية لمواجهة التطور فى الجرائم المعلوماتية والسيبرانية وكافة أشكال الجريمة المستحدثة .