ناجى الشهابى: الحوار الوطنى يلعب دورا مهما فى تعزيز التلاحم الشعبى خلف الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 08:26 مساءً - أكد ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل، على أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل.

وأكد أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.

وأضاف أن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.