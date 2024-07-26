بدء انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في نسخته الـ33

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 09:32 مساءً - انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في نسختها الـ33 "باريس 2024"، في العاصمة الفرنسية، بحفل فريد من نوعه، قد يكون الأغرب فى تاريخ الألعاب الطويل، والذي سيقام لأول مرة فى التاريخ خارج أسوار الملعب، فى البطولة التي تُقام ما بين فترة 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

ويبدأ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ويستمر لنحو 4 ساعات، ويتألف من 12 جزءًا، سيكون بعضها حول البلد المضيف فرنسا.

ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين فى اليوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.

الألعاب الأولمبية.. القنوات الناقلة

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة، وتنقل حفل الافتتاح عبر قناتها المفتوحة غير المشفرة "beIN Sports HD".

أولمبياد باريس 2024

وسيحول الاحتفال العاصمة الفرنسية إلى مسرح حيث سيقام العرض التقليدي للرياضيين في القوارب على طول نهر السين، مرورا بالمعالم الباريسية الأكثر شهرة.

وسيحظى حفل الافتتاح بأكبر تغطية تليفزيونية مباشرة، من قبل الشركة السمعية والبصرية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، المكلفة بالإنتاج، كما سيقام موكب الافتتاح الذي سيحمل آلافا من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلو مترات على متن 85 قاربا.

وبحسب الشركة المسؤلة عن تنظيم حفل الافتتاح، فإنه ستكون هناك 8 طائرات بدون طيار، و3 مروحيات، و4 قوارب ثابتة ومجهزة بأنظمة كاميرا مصممة خصيصا لذلك، لتغطية الحفل، كما سيجري تركيب أكثر من 200 هاتف ذكي على القوارب، لتقديم منظور فريد للحفل إلى مليار مشاهد.

المشاركة الألعاب الأولمبية

وتشهد الأولمبياد الصيفية 2024، منافسات في 32 رياضة أولمبية، بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي، من 206 لجان أولمبية وطنية.

ويتألف العرض من 12 قسمًا مختلفًا، يتضمن حوالي 3000 فنان من راقصين ومغنيين يتمركزون على ضفتي النهر والجسور والمعالم السياحية، كما أن ثلثا الحفل وقت حفل الافتتاح سيكون في عز النهار وستكون هناك عروض جوية في العاصمة الفرنسية.

سيستغرق الحفل 3 ساعات و45 دقيقة، وسيتم استعراض الوفود على متن 85 قاربًا على نهار السين وسط 2000 راقص يقدمون عروض فنية رائعة، ومع حضور جماهيري يصل إلى 300 ألف متفرج.

الألعاب الأولمبية مصر تتصدر البعثة العربية

تحظي أولمبياد باريس، بتمثيل عربي كبير، بقيادة مصر التي ستشارك بـ166 لاعبًا في جميع المنافسات، ومن خلفها البعثة المغربية بـ64 لاعبًا.

أما المنتخب الجزائري، سيشارك بـ46 لاعبًا، ثم تونس التي تشارك بـ28 لاعبًا، بينما يشارك العراق بـ26 لاعبًا. وتشارك البحرين بـ15 لاعبًا،فيما تخوض قطر والإمارات الدورة بــ14 لاعبًا لكل منهما، والأردن بـ12 لاعبًا، والسعودية ولبنان بـ10 لاعبين لكل منهما، منتخب الكويت بـ9 لاعبين.

ويمثل فلسطين 8 لاعبين، وجيبوتي 7 لاعبين، فيما تشارك سوريا وليبيا بـ6 لاعبين لكل منهما، وجزر القمر، وعمان، والسودان، واليمن بـ4 لاعبين لكل دولة، ويقل عدد المشاركين تدريجيًا حيث تشارك موريتانيا بلاعبين اثنين فقط، في حين يشارك الصومال بلاعب واحد.