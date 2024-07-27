نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وبدء إضافة درجات الحافز الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة لأوراق "البابل شيت" وورق الأسئلة المقالية، حيث من المتوقع أن تكتمل الكنترولات من تصحيح جميع المواد خلال هذا الأسبوع.

ويشهد هذا العام تركيزًا كبيرًا على دقة وشفافية التصحيح لضمان حقوق الطلاب، وذلك بعد التحسينات التي أجريت على النظام التعليمي.

مع اقتراب الانتهاء من عملية التصحيح، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تقديم نتائج دقيقة تعكس مستويات الطلاب الحقيقية.

وقد صرح مصدر من الوزارة أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد شارف على الانتهاء، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الكنترولات في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء تصحيح الامتحانات، ستقوم كنترولات الثانوية العامة بإضافة درجات الحافز الرياضي للطلاب الذين شاركوا في البطولات الرياضية الدولية أو القارية أو المحلية.

يتم ذلك بعد استلام كشوف المشاركات من وزارة الشباب والرياضة، والتي توضح مشاركة الطلاب في مختلف البطولات.

تعمل وزارة التربية والتعليم على منح درجات الحافز الرياضي للطلاب والطالبات المشاركين في الأنشطة الرياضية، حيث سيتم إرسال نسخة من درجات هؤلاء الطلاب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الحافز الرياضي في العام الماضي 2023 نحو 424 طالبًا في الألعاب الفردية، بينما حصل 404 طلاب في الألعاب الجماعية.

وتشمل الألعاب التي ينطبق عليها الحافز مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية مثل السباحة والجمباز الفني والسلاح وتنس الطاولة، بالإضافة إلى الألعاب الجماعية مثل كرة السلة وكرة القدم.

حيث تعطي الوزارة الأولوية للطلاب الذين يحققون إنجازات في هذه البطولات، حيث يمكن أن تصل درجات الحافز إلى 40 درجة للمركز الأول في البطولات العالمية.

أيضًا، تعمل كنترولات الثانوية العامة على منح درجات الرأفة للطلاب في حدود 10% من مجموع درجات المادة، مما يساعد في تحويل حالات الطلاب من راسب إلى دور ثان، أو من دور ثان إلى ناجح في الدور الأول.

لكن يجب ملاحظة أن درجات الرأفة لا تؤثر على المجموع الكلي للثانوية العامة.

تقوم الوزارة أيضًا بتحديد أوائل الجمهورية، حيث يُختار هؤلاء الطلاب من مختلف أنواع المدارس، بما في ذلك الحكومية والتجريبية والخاصة، ليكونوا ممثلين عن كافة المحافظات.

وفي حال تساوي مجاميع الأوائل، يتم التحكيم لدرجات المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء.

فيما يتعلق بمؤشرات النجاح، أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الأولى بلغت 96.25%، حيث حصل 51،943 طالبًا وطالبة على نسبة 95% فأكثر.

كما وصلت نسبة النجاح في مادة التاريخ إلى 96.43%، مع تسجيل 2،618 طالبًا وطالبة لهذه النسبة. هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي.