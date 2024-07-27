بالتعاون مع المتحدة.. السيرك القومي يواصل عروضه في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 08:34 مساءً - يواصل السيرك القومي برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تقديم عروضه المتنوعة بالممشى السياحي، بالمنطقة الترفيهية لمدينة العلمين الجديدة، حيث يقدم مجموعة من الفقرات المتميزة والمتنوعة، وذلك في تمام الثامنة مساءمن يوم الأحد إلى الأربعاء.

ويأتي ذلك خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.

ويستقبل مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه الثالث، والذي ينطلق غدًا الأحد عددًا من الفعاليات الفنية بالمنطقة الترفيهية بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد الأسبوع عروضا فنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في التاسعة مساءً تنطلق يوم الأحد 28 يوليو بكرنفال فني بمشاركة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة مطروح للفنون الشعبية ؛ ويوم الإثنين تواصل فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي عروضها، يليها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية.

وتشهد المنطقة الترفيهية يوم الثلاثاء فقرات من الفلكلور الصعيدي تقدمها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، يعقبها عرض الأنفوشي للفنون الشعبية.

وتختتم فعاليات الأسبوع بالمنطقة الترفيهية يوم الأربعاء 31 يوليو بعروض فنية لفرقتي الأقصر ومطروح للفنون الشعبية.