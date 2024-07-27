انتصار ثمين للفراعنة الصغار.. المنتخب الأولمبي يفوز على أوزباكستان بهدف نظيف في أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 08:34 مساءً - حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي ميكالي، فوزا ثمينا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف سجله كوكا فى الدقيقة 11 من شوط المباراة الأول، بعدما اصطدمت الكرة به ودخلت مرمى أوزباكستان، وذلك خلال الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وحاول منتخب أوزباكستان ادراك التعادل بعد هدف كوكا، وأهدر فرصتين مؤكدتين لهز شباك حمزة علاء ونجح أحمد عيد فى انقاذ شباك الفراعنة من هدف محقق فى الدقيقة 24.

وألغى الحكم النيوزيلندى هدف التعادل لأوزباكستان فى الدقيقة 29 بداعى التسلل، ونجح إبراهيم عادل فى تهديد مرمى المنتخب الأوزبكى وكاد يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 35 لكن مدافع أوزباكستان ينقذ الموقف.

وسدد لاعبو أوزباكستان على مرمى حمزة علاء أكثر من كرة خطيرة لكنه نجح فى التعامل معها ببراعة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى، واصل منتخب أوزباكستان هجومه على مرمى الفراعنة ولكن تألق عمر فايد وحمزة علاء حال دون الوصول لشباك الفراعنة، فيما أهدر زيزو هدفا محققا لمصر فى الدقيقة 56 بعدما حول الكرة خارج الملعب بعدما تهادت أمامه الكرة أمام مرمى أوزباكستان.

كما أنقذ حارس أوزباكستان هدفا محققا من تصويبة محمد الننى ، قبل أن يهدر إبراهيم عادل انفرادا تاما أمام مرمى أوزباكستان ليضيع الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 63 خرج أحمد سيد زيزو وشارك مصطفى سعد ميسى بدلا منه لتنشيط الهجوم.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى.. حمزة علاء، الدفاع.. عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس ، فى الوسط.. محمد شحاتة، محمد النني، زيزو، فى الهجوم.. أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما يضم تشكيل أوزباكستان في حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف، والدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف، والوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف، وفي الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، بينما خسر منتخب أوزباكستان المباراة الأولى من إسبانيا.