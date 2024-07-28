نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابة لـ دوت الخليج.. أمين الآثار يلغي قرار "الكرنك" ويوجه بتشكيل لجنة جرد محايدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار أن الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بسحب القرار رقم 3382 بتاريخ14/7/2024م.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج أن هذا هو القرار الخاص بحصر وبتسجيل جميع العناصر المعمارية الموجودة بمعبد الكرنك حيث أن الدكتور أيمن عشماوي وأثناء سفر الأمين العام لخارج البلاد عرض مذكرة علي القائم بالأعمال بهذا القرار المرفق.

القرار الذي ألغاه الأمين العام للآثار



وحين عودة الأمين العام الدكتور محمد إسماعيل خالد وعلمه بما حدث فقد قام بسحب القرار أمس وكأنه لم يكن وحاليا يتم تشكيل لجنه علي أعلي مستوي ومن خارج المنطقه لجرد هذه الأثار وتقديم تقرير شافي ووافي بما هو موجود من عدمه .

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