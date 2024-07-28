مدبولي: التصدي بحسم لأية محاولات بناء مخالف بالوراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 05:25 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة مشروعات التطوير المستهدفة، في جزيرة الوراق، وذلك لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي، لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.

وأشدد مدبولي على ضرورة الإسراع بأعمال تعويض المستحقين على الفور، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير.

وعرض الوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.