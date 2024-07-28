ميار شريف تخسر أمام الدنماركية 2-1 وتودع الأولمبياد من الدور الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:26 مساءً - ودعت ميار شريف أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة أمام كارولين فوزنياكي الدنماركية بنتيجة 2-1 في مجموع الأشواط و تودع المنافسات من الدور الاول.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الواحدة ظهراً قبل أن تؤجل 6 ساعات لتقام في السابعة مساءً.

أجريت قرعة منافسات التنس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، ويشارك المنتخب المصري بلاعبة واحدة فقط وهى ميار شريف، وقد أسفرت قرعة لاعبو التنس على النحو الآتي:

ميار شريف تواجه الدنماركية كارولين فوزنياكي في الدور الأول، حيث تحتل كارولين المركز الـ 73 عالميا وسبق لها التتويج ببطولة جراند سلام بعد الفوز بأستراليا المفتوحة 2018، كما كانت المصنفة الأولى عالميا فى وقت سابق.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.