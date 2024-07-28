أخبار مصرية

قائمة الأهلى لمباراة سيراميكا.. عودة خالد عبد الفتاح واستمرار محمد عبد الله

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:26 مساءً - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق قائمة مباراة سيراميكا غدًا الإثنين، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

 

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

 

الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، محمد عبد الله، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

 

الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا.

 

فيما يغيب عن الأهلي كل من: حمزة علاء، كريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وعلي معلول، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، ومحمود متولي بسبب الإصابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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