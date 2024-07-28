محمد السيد يصعد بالسلاح للمرة الثانية على منصة التتويج.. وميداليات مصر 39

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:26 مساءً - صعد البطل المصري محمد السيد، بلعبة السلاح إلى منصات التتويج الأولمبي للمرة الثانية، وذلك بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024 في منافسات سيف المبارزة.

وتعد هذه ثاني ميدالية تحصل عليها مصر في لعبة السلاح بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في منافسات الشيش في أولمبياد لندن 2012.

بينما تعد برونزية محمد السيد هي الميدالية البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر ورقم 39 إجمالا.

وتعتبر مصر أول دولة عربية تشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية (دورة ستوكهولم 1912)، كما يعد البطل الأولمبي المصري السيد محمد نصير، والشهير باسم سيد نصير، أول مصري وعربي يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد أمستردام 2024).

تتصدر مصر قائمة أكثر الدول العربية حصدًا للميداليات في الأولمبياد عبر التاريخ برصيد 39 ميدالية متنوعة، مع بين الذهبية والفضية والبرونزية، ويأتي المغرب في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية، بينما تحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 17 ميدالية، وحققت تونس 15 ميدالية متنوعة خلال مشوارها في الأولمبياد، وفاز السعودية بأربعة ميداليات فقط.