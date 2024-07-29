محمد حمزة يتأهل إلى ربع نهائي سلاح الشيش في أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 04:29 مساءً - تأهل البطل المصري محمد حمزة المصنف الثالث عالمياً بسلاح الشيش، إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الفوز في دور الـ 16على الإسباني كارلوس ليافاردو بنتيجة 15-12.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.