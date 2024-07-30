جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته (10,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

- ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمرك ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).



مديرية أمن مطروح

- ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية ") بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



مديرية أمن السويس

- ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – ميزان حساس).



مديرية أمن الإسماعيلية

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أبو صوير ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").



مديرية أمن الشرقية

- ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق ، وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار "التامول").



مديرية أمن أسيوط

- ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو").



مديرية أمن القليوبية

- ضبط (عنصر إجرامى ، إحدى السيدات – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، وبحوزتهما (4,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض – ميزان حساس).

- ترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة .. وبحوزته (12000 قرص مخدر).

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة .. وبحوزته (2100 قرص مؤثر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.