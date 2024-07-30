مدبولي للإعلاميين: الدولة تعمل على خفض التخضم وانخفاض الدين ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للإعلاميين: الدولع تعمل على خفض التخضم وانخفاض الدين ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.

أكد أن وجود برامج مع مؤسسات دولية هي رسالة ثقة عن الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير.

قال إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".

أضاف مدبولى: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.

أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض ملف التأشيرات داخل المطارات المصرية باستفاضة لتقديم أفضل خدمة للمترددين على المطارات.

أضاف مدبولى: "أثير على مدار الأيام الماضية حالة المطارات المصرية ومشاكلها، وكان هناك مناقشة مستفيضة، إزاى نتحرك لتحسين الإجراءات داخل المطارات وتم مجابته بالنقض".

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة".

وأضاف مدبولى، أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، مضيفا: "كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم".



ودعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسائل الإعلام إلى التوزان فى عرض وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن يكون هناك توازن فى عرض وجهات النظر وإتاحة وجهة نظر الحكومة، مثل عرض التوجهات الأخرى ليتمكن المواطن من سماع كل الآراء".