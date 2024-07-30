مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بالبحيرة عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:36 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد تم تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق إتهامه فى 29 قضية ما بين سرقة بالإكراه، سلاح نارى، وبلطجة، بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة.

بإستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على 2 بندقية آلية طبنجة، 5 خزينة آلية، ععد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارة مبلغ بسرقتها.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.