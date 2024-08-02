طقس اليوم الجمعة.. الأرصاد تتوقع فرصاً لسقوط أمطار في بعض المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا شديدًا على محافظات الجمهورية، ويسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يصحبه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ارتفاع في نسب الرطوبة.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ومحمد عبده، أن هناك سقوط للأمطار في أقصى جنوب البلاد، نتيجة ارتفاع الحزام المداري، المسبب للأمطار الصيفية على منابع السودان وإثيوبيا.

وأشارت إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية في بعض محافظات الجنوب، مثل من حلايب وشلاتين وبعض المحافظات من الوادي الجديد، مؤكدة أن حالة الطقس في الشمال مستقرة.

وأوضحت أن الأمطار متفاوتة في الشدة، ولكن مصاحبة لبعض الأتربة، تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية حتى الأسبوع المقبل، مؤدية لسيول في بعض المناطق الجبلية.