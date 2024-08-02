غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية: مبادرة ابدأ تعمل على تحسين أوضاع 6000 مصنع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أغسطس 2024 03:32 مساءً -

قامت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ” لمساعدة 6000 مصنع بدأ العمل بالفعل علي 10 مصانع لتقديم الدعم اللوجيستي لتوفيق أوضاعها البيئية من خلال تركيب أفران تعتمد على الكهرباء، بدلا من الفحم والمازوت.

وقال عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" كسرت كل الحواجز من خلال تذليل كافة العقبات أمام كل من يسعي للحصول علي دعمها، مؤكدا أن اتحاد الصناعات وتحديدا شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية تشيد بالمبادرة ومجهوداتها في إنهاء كافة الاجراءات بشكل سريع وتقنين أوضاع المصانع واستخراج رخص مؤقتة للبعض منهم .

يذكر أن الشعبة أبرمت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى مؤخرًا لتمويل المصانع بفائدة 5% متناقصة شريطة امتلاك بطاقة ضريبية، وسجل تجارى وعضوية غرفة الصناعات المعدنية فى إطار التوجيهات المستمرة لتحقيق الاستدامة وتطوير الصناعة.

وتجاوز تكلفة أفران صهر المسابك الصديقة للبيئة 500 ألف جنيه للفرن الواحد، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على المصانع والورش ما دفع القطاع إلى اللجوء للقطاع المصرفى للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية، وفقًا لرئيس الشعبة.

أضاف أن الشعبة بصدد افتتاح معرض دائم لعرض المنتجات المستوردة المصنوعة محليًا بمشاركة 15 مصنعًا بعد بدء القطاع توطين تلك المنتجات فى السوق المحلى ومن المقرر أن تنتهى من تنظيمات المعرض خلال فترة وجيزة لكى يفتتحه وزير الصناعة والنقل "كامل الوزير"، وسوف تباع أسعار منتجات المسبوكات بسعر المصنع للمستهلكين على مدار العام.

وأوضح، في تصريحاته أن منتجات المسبوكات بات توفيرها فى السوق المحلى ضرورة لبعض القطاعات الصناعية خاصة أن القطاع يركز حاليًا على مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة.

وعن المنتجات المقرر عرضها بالمعرض الدائم فأبرزها المحابس بجميع أقطارها وقطع غيار المعدات والسيارات.