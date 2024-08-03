رئيس الوزراء يستعرض مخطط إنشاء المنطقة الصناعية مرغم 3

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:28 مساءً - بعد انتهاء جولته في بالمنطقتين الصناعيتين مرغم 1 و2، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد إحدى قطع الأراضي التي تعتبر جزءا من المساحة التي ستُقام عليها المنطقة الصناعية مرغم 3.

وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حول تخطيط المنطقة الصناعية بمرغم 3.

واستعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال عرض قدّمه أمام رئيس الوزراء، موقع المُجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، في إشارة إلى المُجمع الصناعي مرغم 1 والمجمع الصناعي مرغم 2، والطرق الرئيسية المؤدية إليهما.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية مرغم 3، المُقرر إقامتها بالقرب من المنطقة الصناعية مرغم 2، من المقترح أن تضم أنشطة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والصناعات الهندسية المُكملة للصناعات الكيماوية، بالنظر إلى قرب المنطقة من منطقة البتروكيماويات.

وشرح نائب رئيس الوزراء البدائل التخطيطية لإقامة المنطقة الصناعية المقترحة بمرغم 3، وذلك من حيث المساحة الإجمالية للمشروع، والمساحة الإجمالية لإنشاء المصانع التي من المُقرر إقامتها على 55% من مساحة الأرض، فيما ستُخصص المساحات المتبقية لإقامة مسطحات خضراء وطرق وممرات وأرصفة، وفي هذا الإطار تم عرض التكلفة التقديرية لترفيق المشروع، ويشمل ذلك خدمات المياه والصرف الصحي وخطوط الحريق والكهرباء والاتصالات.

وفي ختام جولته بالمنطقة، وجّه رئيس الوزراء بأن يُراعى في إنشاء المنطقة الصناعية مرغم 3 ما يلبي تطلعات المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب التخطيطية للمنطقة وإنشاء المرافق اللازمة لعمل المنطقة على أكمل وجه...