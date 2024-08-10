وزير السياحة الكازاخستاني: زيادة أعداد السائحين الكازاخ الذين يزورون مصر عاماً بعد عام

على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة السياحة والآثار لعدد من سفراء مختلف دول العالم بالقاهرة بمدينة العلمين الجديدة على مدار اليومين الماضيين، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالسفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير منفرداً لتسليمه خطاب تهنئة رسمي من وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان بمناسبة تولي شريف فتحي حقيبة وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية.

كما قام الوزير والسفير خلال هذا اللقاء، ببحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بصورة أكبر في مجال السياحة والآثار لدفع المزيد من الحركة السياحية بين البلدين، وأيضاً التعاون من خلال مشروعات ترميم الآثار ولا سيما تلك المؤرخة لعصر المماليك وخاصة السلطان الظاهر بيبرس، على غرار التعاون الذي تم لترميم وافتتاح جامع الظاهر بيبرس بمنطقة الضاهر.

ومن جانبه، أعرب وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان، خلال خطابه، عن تمنياته بكل التوفيق الوزير شريف فتحي خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى استعداده الكبير للعمل سوياً بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في السنوات القادمة.

كما أشار إلى زيادة أعداد السائحين الكازاخ الذين يزورون مصر عاماً بعد عام، موضحاً أن مدينة شرم الشيخ أصبحت وجهة سياحية هامة لقضاء العطلات، كما أعرب عن استعداد بلاده لاستقبال والترحيب بكافة السائحين والمسافرين المصريين.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتنظيم زيارة موسعة بمدينة العلمين الجديدة لعدد من سفراء دول العالم بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين، للترويج السياحي للمدينة ولمهرجان العلمين الجديدة 2024 الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولتعريف السادة السفراء بأبرز المعالم السياحية الموجودة بالمدينة وما تشهده من تطوير وتنمية في البنية التحتية.

وقد تضمنت هذه الزيارة جولة نظمتها لهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمهرجان العلمين الجديدة 2024.