ضبط مصنعين لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الجرائم الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وترويج المنتجات المغشوشة والمقلدة، فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية إستهدفت (مصنعين "بدون ترخيص") لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة والمقلدة والمصنعة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية .. أسفرت نتائجها عن ضبط (54,500 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية ، 5 ماكينات لطحن وخلط المواد الخام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.