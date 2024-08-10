الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إصابة لاعب ريال مدريد بالصليبي وموندو ديبورتيفو: برشلونة يُمهل ويليامز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إصابة لاعب ريال مدريد بالصليبي وموندو ديبورتيفو: برشلونة يُمهل ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم أبرز الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 10- 8- 2024:

لاجازيتا الإيطالية

  •  سيبقى أرناوتوڤيتش في الإنتر
  • إنزاغي سيدخل لقاء جنوى بنفس الفريق الذي حقق النجمتين
  • مدافع إنتر الجديد سيصل آخر أيام الميركاتو وتم تأكيد رفض خيار هيرموسو 
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ماركا الإسبانية

  • خوان مارتينيز يتعرض لكسر في الرباط الصليبي
  • سيكون كيليان مبابي متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في السوبر الأوروبي
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موندو ديبورتيفو

  • برشلونة يُمهل ويليامز لتحديد قراره قبل 24 أغسطس الجاري
  • سيتجه برشلونة للبدائل المتاحة مثل كومان لاعب بايرن ميونخ

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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