خبير شئون إسرائيلية: الولايات المتحدة تستعد لمواجهة إيران عسكريًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 07:29 مساءً - قال أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشئون الإسرائيلية، إن التحركات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يتم ذكر اتفاق وقف إطلاق النار أو هدنة تتخذ إسرائيل نهجًا تصعيديًا، فيما يخص الداخل اللبناني أو حتى في الداخل الإيراني باغتيالات والآن نتحدث عن مجزرة مدرسة التابعين بقطاع غزة.

وأضاف "شديد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان الثلاثي من مصر وقطر والولايات المتحدة، تسبب في حالة هوس لبنيامين نتنياهو، الذي يرى أن أي اتفاق يهدد مكانته في الحكومة الإسرائيلية.

ونوه أن ما حدث في مدرسة التابعين في قطاع غزة، هي عملية انتقامية ممزوج بعملية تخريب وإفشال لأي عملية مفاوضات تقضي إلى وقف إطلاق النار.

وفيما يخص البيان المشترك وفقًا للبيت الأبيض قال إن نتنياهو رحب بهذا البيان ليعود اليوم ويصدر الأوامر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين وتسقط كم الأعداد من الشهداء والمصابين، كما أن الولايات المتحدة تستعد للوقوف أمام إيران في مواجهة عسكرية.