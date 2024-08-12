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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - دوت الخليج تنشر رسميًا قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية بعد التعديل (صور)

عاجل- تعديل ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024 بعد إضافة درجتين في الفيزياء.. أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديلًا على ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، بعد إضافة درجتين لبعض الطلاب، مما أدى إلى تغيير ترتيب قائمة الأوائل. ونتيجة لهذا التعديل، هبطت الطالبة التي كانت في المركز الأول بشعبة علمي علوم إلى المركز الثالث، بينما صعد طلاب آخرون إلى المراكز الأولى.

أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة الرياضيات بعد التعديل



في شعبة علمي رياضة، ارتقى أحد الطلاب من المركز الرابع إلى المركز الأول، وأصبحت القائمة كالتالي:

- أحمد فتحي عبد القوي عبد ربه: 406.50 درجة.

- يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود: 405.50 درجة.

- محمد أحمد أبو الفتوح قرني: 405.50 درجة.

- مايكل رضا عياد ملاك جرجس: 405.50 درجة.

- محمد هاني سعيد محمد محمود: 405.50 درجة.

- أحمد تامر صلاح الدين يوسف: 405.50 درجة.

- علي أحمد حسن محمد عبد الحافظ: 405.00 درجة.

- نورهان نبيل عبد العظيم صالح: 405.00 درجة.

- محمد أحمد محمد أحمد الحسيني داود: 405.00 درجة.

- محمد شريف محمد الأمير هريدى قاسم: 405.00 درجة.

- عمر محمد أحمد محمد هلال: 403.00 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم بعد التعديل



جاءت قائمة الأوائل الجديدة كالتالي:

- رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف: 405.50 درجة، انتقلت من المركز الثاني إلى المركز الأول.

- إياد يحيي حسن الشربيني حسن: 405.00 درجة، انتقل من المركز الثالث إلى الثاني.

- ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي: 404.50 درجة، انتقلت من المركز الأول إلى الثالث.

- زياد مصطفى حسن رضوان: 404.50 درجة، ارتقى إلى المركز الثالث مكرر بعد أن كان الخامس مكرر.

- جنة طارق عبد الوهاب متولى عطوة: 403.00 درجة.

- رهف محمد توفيق محمد أحمد: 404.00 درجة.

- مريم إيهاب يوسف حسن: 402.50 درجة.

- حسن محمد حسن إبراهيم على: 402.00 درجة.

- سلمى محمود فرغلي عبد المعطى: 402.00 درجة.

- فلوباتير سعيد يعقوب شنودة: 402.00 درجة.

القائمة النهائية للأوائل بعد التعديل

علمي رياضة

علمي علوم:

بيان وزارة التربية والتعليم

في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.