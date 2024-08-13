نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد الفلك يكشف حقيقة تأثر مصر بالهزة الأرضية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، عدم ورود أي تقارير تفيد بشعور المصريين بالهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، أو بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات داخل مصر.

تفاصيل الزلزال

في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، أوضح الدكتور طه رابح أن الزلزال الذي وقع مساء أمس الإثنين، كان في الساعة 11:55 مساءً، وقد حدث الزلزال في سوريا على بعد 533 كيلو مترًا شمال شرق رفح.

بلغت قوة الزلزال 5.42 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 29.54 كم. سجل الزلزال على دائرة عرض 35.39 شمالًا، وخط طول 37.27 شرقًا.

السياق الزلزالي

الزلزال الأخير يأتي في إطار نشاط زلزالي ملحوظ في المنطقة، حيث تزامن مع عدة هزات سابقة في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.

هذا النشاط الزلزالي يعكس وجود ضغوط تكتونية في المنطقة التي تعاني من حركات زلزالية متكررة.

الإجراءات والتدابير

في ظل عدم تأثر مصر بشكل مباشر من هذا الزلزال، يستمر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في متابعة النشاط الزلزالي وتقديم المعلومات والتحديثات بشكل دوري.

يُنصح المواطنون بمتابعة التقارير الرسمية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان السلامة في حالة حدوث أي نشاط زلزالي في المستقبل.