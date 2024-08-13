مندوب الجزائر بمجلس الأمن : ندعم جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:26 مساءً - أعرب مندوب الجزائر بمجلس الأمن عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة والاعتداءات على مدارس النازحين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال مندوب الجزائر بمجلس الأمن: "إن مجزرة مدرسة حي الدرج بغزة كانت المدرسة الثانية التي تتعرض للقصف الإسرائيلي خلال يومين"، مشيرا إلى أن المجزرة لم تكن لترتكب دون المساعدات السخية التى تقدم للاحتلال.

وذكر مندوب الجزائر بمجلس الأمن أن سكان قطاع غزة يخضعون لعقاب جماعى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.