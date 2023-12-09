انت الان تتابع خبر بعد طرده من الديربي.. سألوا محمد نور عن رأيه في اللاعب المستفز علي البليهي؟!! فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار لاعب فريق الهلال السعودي علي البليهي جدلاً واسعاً بعدما خرج مطرودا في الدقائق الأخيرة من قمة الهلال والنصر التي أقيمت الجمعة عندما ظهر في إحدى اللقطات في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يحتفل بهدف فريقه الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور النصر.

وتعرض البليهي للانتقادات بعد أن توجه نحو جمهور النصر الذي يجلس في المدرجات خلف مرمى فريق الهلال، واضعا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، مما جعل الحكم المساعد يبلغ حكم الساحة بالواقعة، واتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الدولي السعودي.

وفي وقت سابق، هاجم نجم نادي الاتحاد السابق محمد نور مدافع الهلال علي البليهي بعد خسارة الاتحاد ضد الهلال مؤخراً في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

نور أعرب عن شعوره بالإحباط من ما حدث، وذلك خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق "سناب شات"، حيث حذر أحد نجوم الهلال وطالبه بوقف أفعاله على أرض الملعب، وتفقد الجمهور السعودي أنه يقصد المدافع السعودي المثير للجدل علي البليهي.

قال نور: "أنا أطلب من جمهور الاتحاد أن يكون هادئًا، ففريقنا جيد والإدارة تسعى لدعمه بالمزيد من اللاعبين، وهناك مفاجأة في الطريق وسينضم لاعب أو اثنين إضافيين. كانت لدينا بعض الأخطاء ولم نبدأ اللقاء بشكل جيد، ولكن الهدف الأول لعب الدور الأكبر في الخسارة، ولا أعرف كيف تم احتسابه بوجود تقنية الفيديو "VAR"، هذا الهدف تم احتسابه بدون أي فلتر أو تقنية الفيديو".

أضاف نور: "أنا محبط، هناك لاعب في الهلال جعلني أشعر بالإحباط من تصرفاته وتماديه في الاستفزاز، اهدأ.. أنا لم أقم بتلك التصرفات، اهدأ يا رجل، كرة القدم ليست بهذا الشكل، لكن هذا هو وقتك، استمتع به، ولكن بإذن الله ستأتيك العقابة. والله أنا محبط، لو لعبت لمدة 10 دقائق فقط، فقط 10 دقائق".

يذكر أن طرد البليهي من مباراة الهلال والنصر جاء بعد مسلسل من الاستفزاز المستمر من جانب اللاعب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة، وكشف صحف ومواقع سعودية عن العقوبة المتوقع فرضها ضد مدافع الهلال، علي البليهي.

ومن المتوقع أن تكون عقوبة الطرد المباشر لعلي البليهي لإثارة الجماهير هي الإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي، وفي حال دون الحكم ما قام به البليهي على أنه "إساءة"، فسيعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.

وكانت المباراة قد انتهت بثلاثية نظيفة ليرفع الهلال السعودي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.