كيفية تثبيت تردد قناة الزمالك بدقة عالية على النايل سات

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رياض - احمد صلاح - أصبح تردد قناة الزمالك مصدر بحث للكثير من مشجعين كرة القدم وبالاخص جمهور نادي الزمالك، حيث تتميز هذه القناة بعرض كل ما يتعلق بنادي الزمالك أو البطولات المختلفة، وانطلقت قناة الزمالك في عام 2019 حيث قناة بث تجريبي، وفي 22 يناير 2022 أطلق رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور البث الرسمي لقناة الزمالك.

تثبيت قناة الزمالك على الرسيفر

تردد قناة الزمالك على النايل سات

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة الزمالك على العرب سات

التردد: 11092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة تثبيت قناة الزمالك على الرسيفر

في البداية نحضر الريموت ونختار الضبط.

ثم نختار الضبط اليدوي للقنوات.

نختار القمر الصناعي المناسب.

بعد ذلك ندخل التردد وباقي البيانات المطلوبة.

ونضغط على كلمة بحث باستخدام الريموت الكنترول.

ننتظر لحظات حتي يتم البحث ويتم تثبيت القناة علي الرسيفر.

في النهاية نضغط حفظ.

برامج قناة الزمالك

تبث القناة الكثير من البرامج الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، وتبث تحليل المباريات المختلفة مع مجموعة من أفضل نجوم الكرة المصرية، واليكم البرامج التي تعرضها القناة.

برنامج زملكاوي: يقدمه لاعب كرة القدم طارق يحي وخالد الغندور مع المذيع أحمد جمال.

برنامج الاستوديو التحليلي: يقدمه نجم كرة القدم طارق يحي.

برنامج ملوك الصالة: تقدمه المذيعة نيرة الأحمر.

برنامج نهارك أبيض: تقدمه الاعلامية إنجي يحي والاعلامية نيرفانا العبد.

برنامج أخبارنا: تقدمه فرح على ونيرة الأحمر ونيرفانا العبد.

المبارايات التي تبثها قناة الزمالك

تعرض قناة الزمالك المبارايات الودية المباشرة لنادي الزمالك، ومنها:

مبارايات سموحة.

مبارايات بيراميدز.

مبارايات وادي دجلة.

مبارايات طلائع الجيش.

مميزات قناة الزمالك