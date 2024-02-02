انت الأن تتابع خبر بجودة HD .. استقبل تردد قناة On Drama على نايل سات لمتابعة أحداث مسلسل بين السطور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة On Drama الجديد على نايل سات، وذلك بعد عرض القناة لمسلسل بين السطور الذي يجمع بين صبا مبارك وأحمد فهمي، حيث استطاعت القناة بمحتواها المميز وعرضها للأعمال الحصرية أن تحقق شهرة واسعة، لذلك سنقدم لكم خلال السطور القادمة تردد قناة أون دراما على نايل سات وأبرز المسلسلات التي تذاع على القناة خلال الفترة الحالية.

تهتم قناة أون دراما بتقديم محتواها على مدار اليوم بجودة فائقة الدقة والوضوح، حيث دومًا ما تحرص القناة على تجنب مشكلات البث المتقطع أو التشويش الذي يتسبب في إزعاج المشاهد، ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها إدارة القناة، تم تحديث تردد قناة On Drama ليصبح على

النحو الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

مسلسلات قناة On Drama

تحرص قناة أون دراما على عرض أشهر الأعمال الدرامية التي لاقت شعبية ومشاهدة عالية من قِبل المشاهدين، هذا بالإضافة إلى عرض أحدث المسلسلات الحصرية على شاشتها لأول مرة وهو ما جعلها تحقق شهرة واهتمامًا كبيرًا منذ انطلاقها لأول مرة، ومن أهم المسلسلات التي تعرض على القناة خلال الفترة الحالية:

مسلسل بين السطور “عرض أول وحصري”.

مسلسل البرنس.

مسلسل ختم النمر.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني.

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس.

مسلسل راجعين يا هوى.

مسلسل ريڤو.

موعد عرض مسلسل بين السطور

تقدم قناة أون دراما مسلسل بين السطور عرض أول وحصري من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُبث الإعادة الأولى في الساعة العاشرة صباحًا، أما الإعادة الثانية فتكون الساعة الخامسة مساءً.

مميزات قناة On Drama

تتسم قناة أون دراما بالعديد من المميزات التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة، أبرزها: