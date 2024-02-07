انت الأن تتابع خبر تردد قناة تنه ورنة الفضائية للأطفال لمشاهدة مغامرات الجنيات الشيقة وأفضل برامج الكرتون الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة تنه ورنة والتي تعد من أشهر وأهم قنوات الأطفال داخل الوطن العربي، حيث تقوم هذه القناة بإذاعة أغاني مميزه للأطفال، كما أنها تقوم أيضا بإذاعة برامج ومسلسلات كرتونية مفيدة، ويتم من خلالها توصيل العديد من النصائح والإرشادات للأطفال ولذلك سوف نشير إليكم إلى تردد قناة تنه ورنة على القمر الصناعي نايل سات وعلى القمر الصناعي عرب سات أيضا، مع توضيح باقي البيانات المطلوبة، لكي تتمكن من تشغيل وتنزيل القناة فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لتتعرفوا على كافة هذه التفاصيل وكيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة تنه ورنة نايل سات

نظرا لوجود عدد كبير من المتابعين والمشاهدين لقناة تنه ورنة على القمر الصناعي نايل سات، سوف نشير إليكم إلى أحدث تردد للقناة لعام 2024، وباقي المعلومات المطلوبة لكي تتمكن من تشغيل وتنزيل القناة بسهولة.

تردد قناة تنه ورنة على النايل سات هو: 11853

دقة الجودة والمشاهدة: hd

معامل الاستقطاب للقناة يتم ضبطه على: أفقي.

معامل تصويب الخطأ للقناة: 2/3

معدل الترميز هو: 27500

تردد قناة تنه ورنة الفضائية عرب سات

لقد وضحنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، ولذلك سوف نشير إليكم إلى تردد القناة على العرب سات وباقي المعلومات المطلوبة، لكي تتمكن من تنزيل القناة وإليكم هذه التفاصيل في النقاط التالية.

تردد قناة تنه ورنة على العرب سات هو: 11595

معامل الاستقطاب للقناة هو: رأسي.

دقة البث والمشاهدة: hd

معدل الترميز على عرب سات: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل القناة على جهاز الرسيفر

لكي تتمكن من تشغيل قناه تنه ورنة على جهاز الرسيفر الخاص بك، يلزم إتباع مجموعة من الخطوات لكي تقوم بتنزيل القناة، وتستمتع بمشاهدة برامج الكرتون عليها وإليكم هذه الخطوات موضحه كالتالي.